Het spelen met vorm, ruimte, licht en materiaal fascineert ons.

Lautenbag Architectuur heeft als doel om bouwwensen te vertalen naar slimme, duurzame en eigentijdse oplossingen. We leveren architectuur van hoge kwaliteit en werken vaak voor klanten die hoge eisen stellen aan hun omgeving. Onze projecten onderscheiden zich door hun bijzondere ruimtelijkheid, het inzetten van daglicht als ontwerpmiddel, heldere materialisatie van interieur en exterieur en een zorgvuldige detaillering.

Onze klanten komen uit verschillende sectoren, dit levert een gevarieerd portfolio op. Onze particuliere villa’s zijn wereldwijd gepubliceerd, iets waar we erg trots op zijn! Deze hoge kwaliteit bewaken we graag door het bouwproces van begin tot eind te begeleiden. We werken samen met betrouwbare partners en stellen per project het beste team van lokale deskundigen samen.