Mijn passie voor kleur, materiaal en het creëren van een gezellige woonruimte deel ik graag, door op zoek te gaan naar passende oplossingen van uw woonwensen. Mijn doel is om de sfeer en indeling te kiezen die bij de bewoner past. thuiskomen moet als een warm bad voelen.Grote zaken als badkamer en keuken vragen meestal eerst aandacht, waardoor de inrichting en aankleding van de woning op het laatste moment pas aan de beurt komt. En het is niet voor iedereen even eenvoudig om snel een keuze te maken uit alle beschikbare materialen en kleuren.