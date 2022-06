Ik ben een enthousiaste en geëngageerde allround interieurarchitect, die voor maatschappelijk betrokken organisaties hun fysieke omgeving afstemt op de behoeften en het verhaal dat ze willen uitdragen. Met Revive maak ik herbestemmingsplannen, ontwerp ik ruimtes en begeleid ik als ontwerper het traject van realisatie. Dit draagt bij aan behoud van maatschappelijke waarde die gebouwen hebben voor de samenleving.

Ik deel gebouwen in en geef ze vorm, zodat ze praktisch in gebruik zijn en fijn en comfortabel aan voelen. Ik ben van mening dat dit duurzaam moet worden gedaan, zodat de gebouwen niet alleen lang mee gaan en goed zijn voor de gebruiker, maar ook goed zijn voor de aarde en toekomstige generaties. Veranderingen moeten worden gedaan met eerbied naar het gebouw en zijn oorspronkelijke functie en zorgen dat het de waarde behoud die het heeft voor de samenleving. Daarnaast denk ik graag na over nieuwe of andere woonvormen die mensen meer vrijheid geven voor zaken in het leven die er echt toe doen.