Moodo creëert een duurzaam interieur dat in contact staat met de natuur. Dat doen we vanuit de principes van biophilic design. Daarbij kijken we niet alleen naar de esthetiek van een ruimte, maar ook naar hoe we met natuurlijke materialen het welzijn van de gebruikers kunnen verbeteren.

Een omgeving die jou geeft wat je nodig hebt

Wij vertalen jouw wensen en behoeften naar een healthy & happy space. Een plek die ontspant, samenzijn bevordert, inspireert, activeert en focus biedt. De natuurlijke elementen in onze designs zijn goed voor je gezondheid, zorgen voor minder stress, betere cognitieve functies en creativiteit en een verhoogde productiviteit. Healthy, door het gebruik van gezonde en natuurlijke materialen en happy, omdat je je goed voelt in je omgeving en de materialen en producten die je gebruikt zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu.

Niet alleen esthetisch, maar ook duurzaam en gezond

Onze ontwerpen zijn niet alleen mooi, maar de producten die we gebruiken worden ook nog eens op een goede manier vervaardigd. Duurzaam en met respect voor mens, dier en milieu. Dat betekent een ontwerp waarin we gebruik maken van pre-used en natuurlijke materialen en lokale producten en ontwerpers. Zo creëren we een uniek interieur dat vertrouwd aanvoelt. Een interieur dat in balans is en goed is voor jouw health & happiness.