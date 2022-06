Roorda Architectural Studio is een all-round architectenbureau en werkzaam vanuit Barcelona (E). De studio is bekend om zijn klantgerichte werkwijze, brede dienstverlening en hoog kwaliteitsniveau. Roorda Architectural Studio is uw verantwoordelijke partner vanaf het eerste initiatief tot en met oplevering. Maar ook wanneer u een architect zoekt voor kleinere (deel)opdrachten bent u bij Roorda Architectuurstudio BNA aan het juiste adres.

Specialistische kennis hebben wij op het gebied van verbouw, herbestemming van (monumentale) panden en nieuwbouw in complexe binnenstedelijke situaties. Ook de verbouw en / of uitbreiding van particuliere woningen en het vervaardigen van splitsingstekeningen vormt één van de kernactiviteiten van ons architectenbureau.