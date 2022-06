OP TEN NOORT BLIJDENSTEIN brengt samenhang



Op ten noort blijdenstein staat voor samenhangend ontwerp en advies. Niet voor niets hebben wij ervoor gekozen vele disciplines onder één dak samen te brengen. Wij beheersen de ruimtelijke disciplines interieur, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Daarnaast hebben wij specialisten in dienst op het gebied van huisvesting, techniek, bouweconomie, bouwmanagement, bouwtoezicht en beheer en onderhoud.

Bevlogen rationaliteit sinds 1919

Onze brede benadering komt voort uit de onderzoekende ingenieursgeest die het bureau sinds de oprichting in 1919 kenmerkt. Het brengen van samenhang in complexe bouwopgaven is waar wij goed in zijn. Daarbij kent onze ontwerphouding één belangrijke rode draad: de mens staat altijd centraal. Onze ontwerpen zijn bevlogen, rationeel en menselijk.

Dialoog als basis

Wij voeren een open dialoog met onze opdrachtgevers. Er is altijd een wisselwerking: de opdrachtgever, de toekomstige gebruikers en ontwerppartners brengen specifieke kennis en inzichten in. Dit geeft ons aanknopingspunten om onze creativiteit in te zetten en kennis te verbinden. Hierdoor ontstaat een intelligent ontwerp.

Onze 4-E werkwijze

Om de ontwerpenergie van het ontwerpteam in goede banen te leiden zetten wij onze 4-E methodiek in. Onder het motto ‘Duurzaam zonder Dogma’ hebben wij alle bij ons bekende duurzaamheidskennis toegankelijk gemaakt in één overzichtelijke methodiek die uitgaat van vier universele E-waarden: Emotie (belevingswaarde), Ecologie (milieuwaarde), Economie (functionele waarde) en Ethiek (ethische waarde). Met onze 4-E methodiek komen wij tot de specifieke duurzaamheid die bij de opdrachtgever en het project past.