Orangerie Bijleveld voegt sfeer toe door creatief gebruik van groen

Wij brengen de natuur naar binnen. Dat doen we niet alleen omdat het sfeer brengt, maar ook omdat planten de akoestiek verbeteren, de lucht zuiveren én een positieve invloed hebben op het onderbewustzijn. Met ons hart voor groen denken we graag met u mee, of het nu gaat om interieurbeplanting of decoraties

Bij voorkeur buiten de standaard pot-plant-combinatie. Wij maken, samen met u, uw unieke groenplan