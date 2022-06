Factor-W (voorheen studio de WOON FACTOR)

Factor-W ontwerpt verrassende interieurconcepten waarin het Welbevinden van de mens in Wonen en Werken centraal staat. Onze ambitie is om mensen gelukkiger te maken in hun woon-of werkomgeving. Omdat een ieders welzijn in grote mate wordt bepaald door wat we fysiek voelen ontwerpt Factor-W haar interieurplannen vanuit de omgevingspsychologie van Feng Shui.

Feng Shui bestudeert de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Dit leidt tot een bredere bewustwording van de invloed die de omgeving heeft op ons als mens maar tevens ook de invloed die wij mensen hebben op de omgeving. Feng Shui gaat daarbij niet alleen uit van de manier waarop onze hersenen reageren op de omgeving, maar tevens van de meer subjectieve invloed die het interieur heeft op ons. Na een Feng Shui studie van twee jaar hebben we ruime ervaring opgedaan in het concreet toepassen van het Feng Shui principe. Deze denkwijze vormt het uitgangspunt voor al onze interieurontwerpen. Wij creëren leefbare en harmonieuze ruimtes waarin de energetische balans tussen het interieur en de gebruiker wordt verbeterd, herstelt of aangepast. De positieve flow die hierdoor ontstaat is van wezenlijk belang voor ons welzijn. De kracht van Factor-W is het afstemmen van de omgeving op de individuele behoeftes, wensen en smaak.

Door deze unieke aanpak ontwerpt Factor-W duurzame interieurconcepten met een exclusieve meerwaarde voor uw woon-of werkomgeving. Alle keuzes binnen het ontwerpproces (zoals indeling, kleurtoepassing en materiaalgebruik) worden getoetst aan de Feng Shui analyse die wij vooraf van het pand of de ruimte maken. Factor-W gebruikt bij voorkeur pure en duurzame producten en stimuleert het hergebruik van meubels en materialen. Wij laten ons graag inspireren door producenten die duurzaamheid, circulariteit en biofilic design hoog in het vaandel hebben staan. Deze aanpak ondersteunt onze visie en draagt bij aan een inspirerende en vitale werk-of woonruimte waarin men zich thuis voelt en de positieve energie zal ervaren.