Bij het creëren van een interieuradvies of product-/fotoconcept ga ik graag met de klant in gesprek. Aan de hand van sfeer, kleur, vorm en materiaal vertaal ik vervolgens de wensen van de klant in een interieuradvies of concept. Tijdens mijn studie Interieurstyling aan Artemis Academie in Amsterdam heb ik – Michiel Helmond - mijn passie gevonden voor het creëren van interieurs en concepten met een verhaal. Het onderzoeken en creëren van een ruimte of concept waarbij er goed wordt gekeken hoe deze het beste bij de gebruiker past. Eenvoud, functionaliteit, comfort en persoonlijk zijn kernwoorden van mijn ontwerpen. Bij mijn interieurontwerpen mix ik graag oude en nieuwe materialen om een ruimte zo meer persoonlijkheid te geven. Heb je een vraag of interesse neem dan gerust contact met me op. (graag uw naam en email/telefoon nummer in het bericht te vermelden)

Diensten Interieuradvies – interieurontwerp – lichtplannen – interieur realisatie – projectinrichting – 2d & 3d impressies – foto styling/concepten – product design/styling/concepten Servicegebieden Interieur design/styling

concept ontwikkeling

product en foto design/styling/concepten

Haarlem Awards http://www.stylink.nl/blogs/3-blogs/2464-lichting-2015-michiel-helmond Adres Voorhelmstraat 25.104

2012 VM Haarlem

Nederland

+31-646053209 www.studiomind.nl