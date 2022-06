GOEDE AKOESTIEK IS EEN WAARDEVOL INSTRUMENT

Goede akoestiek verbetert de beleving van uw ruimte. Maar wat is goede akoestiek? Restaurants, woonkamers, vergaderzalen, klaslokalen, evenement locaties en opnamestudio’s: iedere locatie vraagt om een andere akoestiek. Wat wenselijk is in de ene situatie, is totaal onwenselijk in de andere

Daarom biedt Post Acoustics zowel kant-en-klare als op maat gemaakte oplossingen om de akoestiek in uw ruimte te verbeteren.