V A N V E E N I N T E R I O R D E S I G N





Voor een perfecte balans van sfeer en functionaliteit, Ontspannen, lachen, eten, drinken, werken, leven, familie en vrienden ontvangen of klanten: het gebeurt allemaal in uw woning of op uw werkplek. Op deze plaatsen brengt u de meeste uren van uw leven door. Ze vormen de basis voor uw leef- en werkgenot.

VAN VEEN INTERIOR DESIGN zorgt ervoor dat uw huis of kantoor als een tweede huid gaat aanvoelen. Samen creëren we een perfecte balans van sfeer en functionaliteit. Over VAN VEEN INTERIOR DESIGN Ik ben een zeer ervaren interieurontwerper die in 2016 haar eigen bedrijf is gestart. Als klein meisje was ik altijd al aan het tekenen en creëren. Met eenvoudige materialen maakte ik de meest uiteenlopende creaties. Het was dan ook mijn droom om interieurontwerper te worden. De opleiding binnenhuisarchitectuur gaf mij een goed fundament qua kennis. Daarna deed ik jarenlang ervaring op bij verschillende interieur(bouw)bedrijven. Dit heeft mij gebracht waar ik nu sta.

Doordacht interieurplan sleutel tot succes!

Een ideaal huis of fijne werkomgeving is zowel praktisch als sfeervol. U moet er goed kunnen ontspannen of werken. Bovendien is het belangrijk dat uzelf, uw gezin, collega’s, gasten en klanten zich thuis voelen. Daarom is een doordacht interieurplan essentieel. Hierin komen aankleding zoals wanden, vloeren, plafonds en houtwerk én inrichting zoals meubels, verlichting, accessoires, etc. op een harmonieuze manier samen. Ik vind het elke keer weer een fantastische en creatieve uitdaging om functie en vormgeving tot een samenhangend geheel te combineren. Het is de sleutel tot succes.

Een 3D-visual geeft perfect beeld van beoogde eindresultaatVanaf het eerste contact luister ik goed naar u. Ik ga uit van uw leefstijl en smaak. Op basis daarvan stel ik een pakket van wensen op. Vervolgens maak ik een technische 2D-plattegrond en unieke op aanvraag fotorealistische 3D-visuals. Mijn specialiteit! Wordt zeer gewaardeerd, want hierdoor krijgt u vooraf al een zeer realistisch beeld van uw nieuwe woon- of werkinterieur. En dan kan de realisatie van uw droominterieur beginnen!

Exclusieve uitstraling!

Als basis ga ik uit van natuurlijke materialen die elkaar versterken, zoals hout, beton, natuursteen, metaal, glas en textiel. En het zijn altijd kwalitatief hoogwaardige materialen. Het resultaat is een warme, exclusieve uitstraling. Zodat u graag thuiskomt om met familie en vrienden in een sfeervolle en praktische omgeving te ontspannen. Of als het uw werkplek betreft, met plezier werkt en met trots uw klanten ontvangt.

Van ontwerp tot bouwadviesU kunt bij VAN VEEN INTERIOR DESIGN terecht voor een compleet nieuw interieurconcept, maar ook voor het restylen van een bestaand interieur. Ook kan ik u adviseren over kleine bouwkundige ingrepen. Tevens kan ik vakmensen uitleggen wat de bedoeling is bij de uitvoering van het werk. Met mijn 20 jaar ervaring beschik ik over een groot netwerk van bouwkundige professionals. Wilt u een woning of werkplek die sfeervol en praktisch is, maar bovenal bij uw persoonlijkheid past?

contact:

V A N V E E N I N T E R I O R D E S I G N

Designer/Owner | Petra van Veen

W | www.vanveeninteriordesign.nl

E | info@vanveeninteriordesign.nl

M | +31629731001