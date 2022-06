Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van meubeldeuren en meubelmaatwerk bijv. (keukens, inbouwkasten, slaapkamerkasten, kantoorkasten, wandmeubels en kamer en suite kasten enz. Wij kunnen producten spuiten in onze eigen spuiterij. De producten kunnen geheel naar wens van de klant worden gemaakt.

Verder produceren wij plinten, vloerdelen, kroonlijsten, kozijnen en binnendeuren. Deze onderdelen kunnen wij ook op maat maken.

In onze spuiterij kunnen wij meubels aflakken, kleur beitsen en aflakken, kleur lakken zowel in zijdeglans als hoogglans.

De specialiteit van de spuiterij is Vero Metal. Dit is een bewerking die de onderdelen voorziet van een metalen laag. Dit kan in verschillende uitstralingen bewerkt worden. Bijv. (koper, chroom, zink, brons, enz.) Dit product (uitstraling) wordt samen met de klant ontworpen.