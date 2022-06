Klein en Stoer wordt gerund door Daan en Sjors, twee meiden met een passie voor leuke dingen.

Leuke dingen doen, ondernemen en ontwerpen. Het resultaat is hun stoerekist! Door het succes van de zelf ontworpen speelgoedkist is Klein en Stoer geboren, een webshop met te gekke kindermeubels als stoelen en tafels, banken en kasten, krukken en poefen en stoere kinderbedden. Hou je van strak? Of juist van vintage? Klein en Stoer heeft een uitgebreide collectie kindermeubels in verschillende stijlen. Maak de kinderkamer gezellig en pimp hem met hippe accessoires als kussens, sloophout fotolijsten en onwijs mooie quilts.

Vernieuwend en verrassend. Dat is kleinenstoer!