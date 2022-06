Welkom op de website van schildersbedrijf T. de Vries.Op deze site vindt u alles wat belangrijk is voor uw woning, gebouw of uw project.

Wij werken met de beste en modernste materialen van deze tijd en onderscheiden ons door service en garantie.Voor ons is een tevreden klant de beste ambassadeur voor ons bedrijf, of een klus nu hoog, laag, binnen of buiten is, wij zorgen voor goede en duurzame werkzaamheden. Een plezierige omgang tijden deze werkzaamheden is vanzelfsprekend.Door een gedegen kennis en opleidingen en jaren van ervaring weten we echt wel waar we over spreken als het gaat om een mooie duurzame uitstraling van uw woning, monument of object.

Wij zijn gespecialiseerd in stijlvolle wandafwerkingen in alle kleuren, stijlen en materialen.

Wij zijn graag bereid u een passend advies te verzorgen en een duidelijke overzichtelijke offerte. Met vriendelijke groet, Ties de Vries Vakmannen sinds 1999