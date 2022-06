Bakkers | Hommen is gespecialiseerd in de ontwikkeling en transformatie van binnenstedelijk gelegen (bestaand) vastgoed. Zes jaar geleden gestart met de transformatie van kantoor naar woongebouwen, maar inmiddels actief in sloop, nieuwbouw en gebiedstransformaties. Met een andere blik op stenen, geven wij verloren bestemmingen een nieuw leven en voegen waarde toe in de meeste brede zin. Daarbij staan duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel. We bouwen bewust

niet in de natuur, maar verdichten plekken waar al gebouwd is en zetten daarbij

breed in op collectieve warmte en koudeopslag.





Wij creëren trendy, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige woningen met een

modern design die volledig turn-key te betrekken zijn. Hiermee richten we ons

voornamelijk op starters, expats en young professionals, maar ook op senioren.

Met onze CrossRoad benadering bouwen we aan betekenis voor de omgeving en

dragen we bij aan de sociale structuur.





Bakkers | Hommen bedient zich van een grootschalig netwerk met kennis en kapitaal. De kracht van onze onderneming schuilt voor een groot deel in de snelheid, besluitvaardigheid en flexibiliteit van onze aanpak. Waarbij u kunt rekenen op daadkracht, betrouwbaarheid en discretie. Alle expertises vindt u bij ons onder één dak waardoor we onze projecten zeer efficiënt en in zeer korte doorlooptijden realiseren. De tijdlijn op onze site geeft hiervan een transparant beeld. Gevestigd in Eindhoven, maar actief in heel Nederland.