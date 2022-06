Colofon

Bij FeelingHomeDesign staat het welbevinden van al mijn klanten centraal, thuis voelen in je eigen huis EN in jezelf.

Dit doe ik door mijn volgende drie specialisaties aan te bieden en zo nodig te combineren:

Interieur ontwerp: Met Styling & kleuradvies kleed ik jullie huis mooi aan, altijd op basis van jullie wensen, zodat het een echt thuis gevoel aan jullie zal geven.

Feng Shui: Hiermee kijk ik dieper in de ziel van jullie huis waarmee ik jullie persoonlijke energieën kan harmoniseren met jullie huis en omgeving Een Bazi analyse: Dit is een persoonlijk profiel analyse die je inzicht geeft in wie je bent; hoe je functioneert, waar je talenten liggen etc. dit verhoogt je zelfkennis en is een enorm onderdeel van je welzijn van binnenuit.