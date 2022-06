Voorwinde Architecten is het architectenbureau van Wendy Voorwinde in Rotterdam. Het bureau komt voort uit Rijnvos Voorwinde architecten. Marie-José Rijnvos en Wendy Voorwinde hebben hier meer dan 22 jaar prachtige projecten gerealiseerd. Het bureau gaat nu verder onder leiding van Wendy Voorwinde als Voorwinde Architecten. Wendy Voorwinde bouwt voort met dezelfde inzet en hetzelfde enthousiasme. Jarenlange ervaring De kracht van Voorwinde Architecten zit in de jarenlange ervaring met ontwerpen en bouwen in de woningbouw op alle schaalniveaus. De samenwerking met andere (vaak jonge) bureaus en adviseurs in wisselende samenstelling, heeft altijd in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van het werk. De instelling is praktisch, zakelijk en betrokken. En als het kan met humor…. Constant kwaliteitsniveau Opgaven, hoe gewoon ook, naar een hoger plan tillen is voor ons een belangrijke drijfveer. Dat doe je met name met je opdrachtgever en met enthousiaste collega’s in teamverband. Het geheel moet meer zijn dan een optelsom van vele delen. De vaardigheden voor dergelijke processen hebben we goed in de vingers. Belangrijk daarbij is het snel kunnen doorzien van alle ontwerpconsequenties. In het proces streeft Voorwinde Architecten naar een constant kwaliteitsniveau. Geen luchtspiegelingen en omhaal van woorden (maar ‘What you see is what you get’).