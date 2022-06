Bij Tineke (van studio TNK) kun je terecht voor de conceptontwikkeling en het ontwerp van jouw interieur, of dit voor je woning, of voor een bedrijf is, dat maakt niet uit. Tineke neemt graag de tijd om jouw verhaal te begrijpen en te vertalen naar jouw interieur. De gebruiker, speelt de hoofdrol in dit verhaal, hierbij is het streven altijd om te begrijpen wat de gebruikers echt willen. Van hieruit zet zij haar kennis en creativiteit in, om een passend interieur te creëren, een ontwerp op maat gemaakt voor jou wat volledig aansluit bij jouw wensen.

Het interieur moet meer zijn dan alleen een perfect plaatje, het gaat om jouw verhaal, de beleving en functionaliteit. Waarin jij je helemaal thuis voelt en het je nergens in belemmert.

Naast het maken van een passend interieurontwerp, bied Studio TNK ook de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een ontwerp voor jouw interieur, verbouwing of Tiny house. Studio TNK bied verschillende online cursussen waarbij je onder begeleiding van Tineke je eigen ontwerp maakt aan de hand van verschillende lesmodules en 1op1 sessies.