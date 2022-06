Hallo, mijn naam is Paul Brouns en ik ben fotograferend kunstenaar. Ik ben gefascineerd door ritmiek, abstractie en geometrie en in mijn werk gebruik ik vaak architectuur om mijn visie in beelden te vangen. In veel werken creëer ik een alternatieve werkelijkheid door herhaling en andere beeldbewerkingen, maar soms ligt het beeld dichter bij de oorspronkelijke opname en ontstaat er een vervreemdende werking door het standpunt en de uitsnede.

Mijn werk is beschikbaar in gelimiteerde edities (meestal niet meer dan 5 tot 8 exemplaren) en wordt wereldwijd verkocht via galeries, exposities en kunstbeurzen.

Naast dit vrije werk ben ik als fotograaf beschikbaar om architectuur (binnen en buiten) op representatieve wijze in beeld te brengen.