Nocciolo specialiseert zich in puur natuur en laat u kennis maken met de diverse toepassingen van de perziksteen, abrikoos en hazelnoten als bodembedekker / half verharder. Zo heeft ieder product haar eigen kenmerken en zijn ze te gebruiken in de tuin, op daken en in schuttingen. Onze producten kenmerken zich door hun mooie uiterlijk, extreem lange houdbaarheid en onderhoudsarme eigenschappen.

Wij zijn importeur & leverancier van de nieuwste vorm van bodembedekking voor wandelpaden, opritten en daken.

2. We maken unieke perziksteen schuttingen die functioneren voor een verbeterd alternatief op de grind schuttingen.