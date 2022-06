De wereld is ons speelveld en de leefomgeving waarin wij te gast zijn. De natuur biedt ons materialen waarmee wij die leefomgeving verrijken, kleur geven en zorgen dat wij ons thuis voelen. Ons bedrijf heet Eden, de plek waar de wereld begon, prachtige natuur ons omringde en de bakermat vormde voor de prachtige natuur die de aarde rijk is. De aarde en haar natuur geven ons prachtige materialen die mensen verwerken tot fantastische producten waaruit een heerlijke omgeving ontstaat. Een lusthof, wie wil er niet wonen. Wij proberen in de huidige maatschappij een ‘Eden’ op maat te creëren. We transformeren ruwe basismaterialen naar prachtig afgewerkte eindproducten. Eden heeft als doel om (tuin)architecten, hoveniers, aannemers en andere gerelateerde partijen van dienst te zijn met bijzondere, natuurlijke producten, biobased, die een perfect element vormen in het geheel van het ontwerp van een gebouw of een buitenomgeving. De onderliggende gedachte is om onze ecologische ‘footprint’ op de wereld zo klein mogelijk te houden. Wij opereren met oog voor schoonheid en respect voor onze omgeving. Concreet werken wij met natuurlijke materialen als hout en duurzame materialen als staal en recyclebaar kunststof. Het is Eden’s missie om (tuin)architecten, hoveniers, aannemers en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met natuurlijke en/of duurzame materialen die de buitenomgeving verrijken, onderdeel van deze missie is het verkleinen van de ecologische footprint van onze producten.

