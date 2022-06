Amiran Simhy(B.Sc.- Ing. Architectural Design), is meer dan 15 jaar nationaal en internationaal werkzaam als interieurarchitect.

Primair ligt zijn passie bij het ontwerpen vanopenbare ruimten op het gebied van hospitality, wellness and leisure, maar ook het vormgeven van een geborgen leef- en werkomgeving behoren tot zijn talenten.

kenmerkend voor het werken met Amiran is zijnunieke vermogen zich in te leven in de wensen van zijn klanten . Zijn werkwordt omschreven als innovatief, elegant en gedetailleerd.

Door jarenlange ervaring met kleine en grote projecten, beschikt hij over een ruim netwerk van adviseurs en uitvoerders.

Amiran begeleidt zijn projecten van het eerste schetsontwerp tot aan de oplevering.

Een oriënterend gesprek met Amiran wordt u vrijblijvend aangeboden.