Wind Hout, productie en groothandel in hout

Als houthandel zijn we gespecialiseerd in duurzaam en milieu vriendelijk hout en houten bouwmaterialen. Wij zijn een internationaal bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring in de houtindustrie. Wind Hout B.V. biedt duurzame oplossingen die de stijl en behoeften van de klant weerspiegelen – of dit nu de vloer is voor een privéwoning of een buitengevelbekleding voor een commercieel gebouw. We hebben een reeks standaard houtproducten en het is ook mogelijk om een speciaal profiel en een speciale maat te produceren volgens de projectvereisten.

De grondstof van onze producten wordt op verantwoordelijke wijze ingekocht en geoogst uit goedgekeurde Amerikaanse, Europese en Siberische bossen. We werken alleen met betrouwbare leveranciers die voldoen aan de hoogste milieunormen en certificeringssystemen, waaronder FSC en PEFC.

Onze producten:

Duurzame houten gevelbekleding en hardhouten vlonderplanken,

Ecologische houten vloeren en wandbekleding.

Onze duurzame houtsoorten:

Thermowood grenen, thermowood radiata grenen (zonder noesten)

Thermowood vuren

Thermowood essen (hardhout, zonder noesten)

Eikenhout

Siberisch Lariks

Noord vuren en grenen





Voor meer informatie, een advies of voor een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen op:

Telefoon: 06 35 31 48 09

E-mail: info@windhout.nl

Website: www.windhout.nl