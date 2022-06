Wie zijn wij:





Wij zijn een bedrijf wat zich maatwerk in interieur eigen heeft gemaakt.

Op het gebied van keukens voor particulieren zijn wij een zeer goede partij.

Onze adviseurs nemen de klant aan de hand en begeleiden ze door het hele proces van uitwisselen ideeen, ontwerpen en personaliseren van de keuken of het gehele interieur.

In onze eigen fabriek wordt vervolgens alles geproduceerd en ook het eventuele spuitwerk wordt in onze eigen werkplaats volledig verzorgd. Zo houden we vinger aan de pols dat alles wat we maken ook aan onze hoge standaard op kwaliteit voldoet.

Ook de eindmontage op lokatie wordt door onze eigen monteurs verzorgd, zodat we ook zeker weten dat wat we maken ook perfect wordt geleverd en gemonteerd.