Mokkō is een interieurontwerp studio in Amsterdam voor bedrijven en particulieren. We ontwerpen en creëren complete interieurs en interieurproducten, zoals eigentijdse meubels en akoestische panelen. Samen met ons netwerk van makers en creatieven kunnen we projecten verzorgen van ontwerp tot oplevering, inclusief projectbegeleiding.

Hoewel elk project uniek is vanwege de bestaande architectuur, omgeving en wensen, streeft Mokkō altijd naar een warm minimalisme dat inspireert. De eigentijdse stijl is geïnspireerd door Japanse esthetiek en architectuur. Daarom heeft de studio verschillende projecten in de Japanse stijl ontworpen. Daarnaast hebben verschillende architectonische stromingen invloed op de ontwerpen, zoals het modernisme, brutalisme en elementen van de Amsterdamse School.

Mokkō maakt gebruik van grote gebaren, van natuurlijke materialen en combineert graag hedendaagse kunst met vintage design.

De studio is opgericht door Aad Bos na een reis door Japan. Mokkō betekent houtbewerking in het Japans. Op een zelfde manier als Japanse houtbewerkers omarmen wij de schoonheid van de imperfectie van natuurlijke materialen en vertalen we dit naar unieke en eigentijdse interieurs en interieurproducten.