Bloot Architecture is een jong en concept gedreven architectenbureau gevestigd in Den Haag. Met veel plezier en grote gedrevenheid wordt door ontwerpend onderzoek constant gezocht naar het concept en de vormentaal die de functie, de context, de actualiteit en de wensen van de opdrachtgever verenigt in een duurzaam ontwerp dat appelleert aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en de vrijheid in keuze van leven.