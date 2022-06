In ROESTVAST STAAL leveren wij MAATWERK

Kouwenbergh Machinefabriek B.V. bestaat al sinds 1970 en heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en plaatsen van roestvast stalen producten op maat. Onder de naam RVS MAATWERK presenteren wij ons op internet, omdat deze naam prima weergeeft wat onze kracht is.

Middels fabricage in eigen machinefabriek kunnen wij inspelen op praktisch iedere vraag van zowel particulier, industrie als overheid. U kunt bij ons terecht met compleet uitgewerkte ontwerpen of een miniatuur uitvoering, maar vaak hebben wij al voldoende aan een schetsje met wat maten.

Het is altijd verstandig om even bij ons langs te komen (graag even van te voren een belletje) zodat u hier ter plaatse kunt bekijken wat er zoal mogelijk is en u aan ons uw wensen duidelijk kunt maken. Evt. komen we op voorhand bij u het een en ander inmeten en ook het plaatsen achteraf kan door ons verzorgd worden.

Daar het hier maatwerk-producten betreft hebben wij geen uitgebreide documentatie voorhanden. Wel kunt u op onze website www.rvsmaatwerk.nl legio voorbeelden aantreffen waaruit u inspiratie kunt putten. Op afspraak kunt u onze showroom/machinefabriek te Hulsel bezoeken om daar de mogelijkheden te bekijken en/of de details van uw ontwerp te bespreken.

Mocht u geïnteresseerd zijn in tuin, park en straat gerelateerde producten verwijzen wij u graag naar ons dochter-bedrijf Gardinox: www.gardinox.nl.

Kortom, als u op zoek bent naar een maatwerk product in roestvast staal wat exact aan uw wensen moet voldoen bent u bij ons aan het juiste adres.