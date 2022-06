De Kovel architecten is een in Rotterdam gevestigd architectenbureau dat wordt geleid door Herman de Kovel. Als voormalig partner en mede-oprichter van DKV architecten is Herman de Kovel verantwoordelijk voor het ontwerp van een groot aantal gerealiseerde projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. Veel van deze projecten zijn gesitueerd in een stedelijke situatie met een complex programma van winkels, woningen en gebouwd parkeren. Het werkterrein van De Kovel architecten loopt uiteen van korte studies en kleinschalige opgaven als het individuele woonhuis tot het ontwerp van complexe bouwwerken, inclusief de technische uitwerking. Gestreefd wordt naar een resultaat dat even vanzelfsprekend als verrassend is.