gorissendeponti is gespecialiseerd in het ontwerpen van maatwerk op het gebied van architectuur, interieur, meubel en product.

Wij zijn een klein en persoonlijk ontwerp-bureau (gevestigd te Maastricht) voor ruimtelijke vormgeving in de breedste zin van het woord: van product, via meubel, interieur tot architectuur. Onze opdrachtgevers en daarmee onze projecten zijn heel divers en spelen zich af op uiteenlopende maat-en schaalniveaus. Van een (prijswinnend) ontwerp voor de herinrichting van het Benthemplein te Rotterdam in opdracht van de Gemeente Rotterdam/Hofpleintheater tot het (prijswinnende) ontwerp van een relatiegeschenk voor de Provincie Limburg.

Het bijzondere is dat wij tevens een werkplaats hebben waar een deel van de meubel-en interieurprojecten in eigen beheer worden uitgevoerd. De lijnen tussen ontwerp en uitvoering zijn hierdoor zeer kort.

Bij nieuwbouw en verbouw verzorgen wij het hele traject van ontwerp, welstand, bouwvergunning, offerte aanvraag tot bouwbegeleiding.