Nooijtgedacht is opgericht door mij, Lieke Nooijen. Een enthousiaste interieurgek die haar hart volgt om zo veel mogelijk mensen blij te maken met een prachtig interieur.

Ga je verhuizen of een juist een huis bouwen? Wil je een interieuradvies op maat? Wil je wel eens iets anders je huidige huis? Of ontbreekt net dat ene aspect van een bepaalde kleur, indeling of sfeer? Ik help je graag!

Graag kom ik voor een eerste gesprek bij je thuis, gratis en vrijblijvend. We maken kennis, bespreken je woonwens en je budget. Het samenstellen van een interieur is immers erg persoonlijk.

Mijn uitgangspunten met Nooijtgedacht zijn;

Eigen - Na mijn interieuradvies voelt jouw huis weer als eigen

Eigentijds - Inzicht vanuit een andere hoek kan zorgen voor een eigentijds interieur

Eigenzinnig - Ik creëer een eigenzinnig interieur door net even een andere visie te geven

Eigenwijs - Per opdracht pas ik me aan de wensen van de bewoners aan, maar ben ook een tikkeltje eigenwijs

Mijn doel is om je weer thuis in je eigen huis te laten voelen!