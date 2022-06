BTH Totaalbouw is een bedrijf wat gespecialiseerd is in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatieprojecten.

BTH Totaalbouw is voor u een veelzijdige en flexibele partner. In het gehele traject denken wij altijd met u mee. Als opdrachtgever staan uw eisen en wensen centraal. U heeft uw ideeën, plannen, wensen en dromen.

Wij combineren die graag met onze kennis,vakmanschap en ervaring.

Nano infrarood, Energieneutraal, Duurzaam bouwen, Modulair bouwen, Verbouw, Nieuwbouw