“De gedachtegang en uitdaging om de perfecte balans te vinden tussen een zo creatief mogelijk interieur, een functioneel interieur en het implementeren van de stijl en wensen van iemand anders dan mijzelf is de reden naar mijn passie voor interieurontwerpen.”

-Elroy van Duijvenbode-

Naast alle leuke aspecten van het inrichten van een woning of bedrijf zoals de kleuren, meubels en verlichting aankopen, vergeten we vaak de belangrijke aspecten zoals een goede basis, de juiste indeling, duurzame materiaalkeuze en slimme oplossingen voor bijvoorbeeld opbergen.

Dit vat ik samen in een persoonlijk en uniek ontwerp waar de balans tussen kleur, materiaal, functionaliteit, esthetiek en zelfs akoestiek. Ik spreek graag persoonlijk jouw wensen en ideeën door. Maak daarom snel een afspraak via info@designedbyelroy.com of 06-23261031.

Kijk voor meer inspiratie op www.DesignedbyElroy.com