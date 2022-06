Van Speijck

Wij met van Speijck zijn Gevestigd in Breugel,

Noord-Brabant, Nederland. Van Speijck Exclusive kleurt vloeren op een speciale

manier. De collecties Elements, Raw, Naturals en Originals Is het eindresultaat

van het bewerken van vloeren op eeuwen oude manieren. Sinds 1994 zijn deze

handgemaakte vloeren alom bewonderd en sieren ze zowel huizen als commerciële

ruimtes over de hele wereld.





We zijn nog steeds een familie bedrijf. Hans Geijsen is in

1974 dit bedrijf begonnen als lokale leverancier en als installateur van de

parket vloeren. Onder toezicht heeft Edwin Geijsen (zijn zoon) het bedrijf

ontwikkeld tot een premium vloermaker met een grote passie voor vloeren. Door

een goede service en het ontwikkelen van nog meer unieke vloeren hopen we ons

nog meer te ontwikkelen en nog groter te worden.





De creatieve Touch, visie en het

talent van interieurontwerpers en architecten, gecombineerd met onze

hoogwaardige materialen en vakmanschap, levert echt inspirerende resultaten op.

We leveren al meer dan 20 jaar prachtige, ambitieuze vloeren en hebben een

sterke reputatie opgebouwd bij veeleisende klanten in veel landen in Europa en

de VS.









Op dit moment ligt onze focus bij

het opzetten van de Nederlandse markt, en natuurlijk willen we onze kleuren en

afwerkingen nog blijven ontwikkelen zodat we in de toekomst voor iedereen wat wils

hebben.





Met vriendelijke groet

Het team van Speijck.