l’Arden’aide: aannemer met klus- en onderhoudsdienst in de Ardennen

l'Arden'aide helpt (toekomstige) eigenaren van vakantiehuizen, gîtes en woningen overal in de Ardennen met onderhoud, renovatie, verbouwingen, nieuwbouw, grote schoonmaak en zelfs met beheer. Kortom, wij assisteren u bij alles wat er nodig is om probleemloos van uw dierbare bezit in de Ardennen te kunnen genieten.

Onze dienstverlening:

onderhoud, renovatie, verbouwingen, nieuwbouw, beheer, grondwerk, plaatsen van zowel microzuiveringsstations als watertanks, aanleg van terrassen, aanleg van tuinen, onderhoud van tuinen, snoeien en kappen van bomen, regulariseren van illegaal gebouwde of verbouwde huizen, (grote) schoonmaak van uw vakantiehuis en 'opfrissen' van huizen voor de verkoop.

Een aantal unieke voordelen:

een eigen 2-talige klussendienst, diverse aannemers

werkt nauw samen met tweetalige lokale architecten

redelijke tarieven en een duidelijke offerte vooraf

referenties verkrijgbaar bij diverse opdrachtgevers

een netwerk van betrouwbare specialisten/leveranciers

overal in de Ardennen aanwezig met 'assistenten'

Contact: