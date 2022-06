Zark kijk sinds 2005 naar duurzame materialen en/of slimme oplossingen om de keten of delen van de keten duurzamer te maken. Samen met onze klanten kijken we naar de essentie en vertalen deze in (3D) visuele documenten. Deze geven inzicht en uiteindelijk draagvlak voor de missie. Onze ontwerpen zijn duurzaam en/of verduurzamen het proces. Door kennis en kunde zijn onze producten van betekenis voor haar gebruikers en zorgen voor een beter resultaat. Duurzaam/circulair denken leidt tot betere producten en dito winst!

We ontwerpen graag voor en met mensen/bedrijven die vinden dat ze leuker werk hebben dan wij. Bedrijven met een goede liquiditeit omdat we merken dat er dan ook een betere lange termijn visie is/kan worden ontwikkeld en dan kan duurzaamheid pas echt tot haar recht komen.

Elk bedrijf heeft een boodschap en onze (meubel)ontwerpen helpen bij het vertellen van dit verhaal. De identiteit van het bedrijf het merk gaat hier op een natuurlijke manier in mee en wanneer mensen met ons meubels/product werken dan is dit voor hen een verlengstuk dat zijn of haar show tot een succes maakt.