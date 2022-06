Heerlijk wandelen in de bossen, door de duinen of langs een rivier. Je voelt je fris, helder en vol energie. De natuur als ultieme opkikker voor de fysieke en mentale gezondheid. Zou het niet fantastisch zijn om dat gevoel in huis te halen?

Bij Platform M3 architecten vinden we dat een prettige, gezonde leefomgeving voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn. Wij zetten daarom in op het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen, ecologische damp open bouwmethoden, hergebruik van materialen en versterking van lokale biodiversiteit. Met Platform M3 architecten verenigen we deze eigenschappen in een architectuur die eigentijds is maar toch vertrouwd aanvoelt en niet geheel onbelangrijk, betaalbaar is. Als opdrachtgever ben je onze grootste kracht, want het begint bij jouw dromen, wensen en ambities. En wij helpen jou graag die te realiseren. Om optimale resultaten te behalen werken wij met aannemers die onze visie op natuurlijk bouwen ondersteunen. Samen met jou vormen we het ontwerp- en realisatieteam. Zo kunnen we jouw wensen, het ontwerp en de uitvoering al vanaf het eerste contact optimaal op elkaar afstemmen. Door deze efficiënte werkwijze is voor elke denkbare opdracht en beschikbaar budget een comfortabel en gezond ontwerp vorm te geven en te realiseren.