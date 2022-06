Advies, ontwerp, realisatie en interieurstyling

Welkom, mijn naam is Jutta Junge-Wentrup en ik ben het creatieve brein achter Anders Style. Ik ben een betrokken interieurontwerper en binnenhuisarchitect, die op professionele wijze, verrassende en stijlvolle interieurs ontwerpt voor particulieren en bedrijven.Goed ontwerpen begint voor mij bij het goed en gericht luisteren naar woon- of bedrijfswensen. Door goed te luisteren naar mijn opdrachtgevers leer ik ze kennen en kan ik de stijl en sfeer creëren waarin ze zich herkennen. Ik zorg er altijd voor dat de mogelijkheden van ruimtes slim benut worden. Ook luister ik naar wensen en ideeën en bekijk ik de stijl, de woning (het bedrijf) en eventueel ook de bouwtekeningen. Samen met mijn opdrachtgevers bepalen we het uitgangspunt.Net als geen mens hetzelfde is, is ook geen ontwerp hetzelfde. Met oog voor detail en ruimtelijk inzicht vertaal ik woon– en ondernemersdromen in een sfeer en stijl die echt bij mensen passen.Enthousiast geworden? Ik verheug mij erop om kennis met u te maken?