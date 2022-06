Ceilidh





Ontwerpen bestaat uit een aantal belangrijke basisstappen. Als gediplomeerde interieuradviseur,

ben ik van mening dat je soms ook out of the box moet denken.

Waarmaken wat de klant voor ogen heeft, is het allermooiste

wat je kunt bereiken als ontwerpster.





Rust, balans en stijlvol. Dat is wat ik belangrijk vind in het ontwerpen. Ik snap ook dat het niet makkelijk is om hier zelf een keuze in te maken, want er is veel om uit te kiezen. Het belangrijkste is erachter komen wat echt bij jou past.

Elke ruimte verdient respect. Ik leer de klant eerst goed kennen om vanuit daar een goed advies op maat te leveren.





Een eye-catcher mag bij Ceilídh zeer zeker niet ontbreken.

Tot slot heb je vast wel vragen over het besteden van jouw budget, hierin geef ik graag advies.

Let's create your design