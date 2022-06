Wie we zijn

Vanuit onze dochteronderneming Ledstation werd de roep naar lichtadvies / lichtplanning / projectarmaturen en maatwerk steeds luider.

Dit heeft ons doen besluiten om in 2016 LUMENTION op te richten.

Wat wij doen

Lumention richt zich volledig op de professionele verlichtingsmarkt.

Wij werken samen met architecten / interieurarchitecten en adviesbureaus.

Wij maken in overleg een compleet lichtplan met lichtberekeningen en indien gewenst een 3-D presentatie.

Wij zijn continue op zoek naar de nieuwste innovaties op LED gebied.

Hieruit ontstaat een uitgebalanceerd armaturen programma , waarbij prijs / prestatie en snelle levertijden de belangrijkste thema's zijn.

Dit alles hebben wij vertaald in onze 1e Lichtpocket editie 2019.





Onze missie

Samen met onze partners streven wij continue naar het realiseren van de meest uiteenlopende projecten.

Of het nu gaat om retail , utiliteit , horeca , zorg & welzijn , sport , Industrie of buitenverlichting.

U bent bij ons aan het juiste adres.





Laat u inspireren via onze web-site www.lumention.com of een bezoek op afspraak te plannen in onze showroom .