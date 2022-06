Miquel van Duin ( ’91 ) ontwerpt interieurs voor woningen, restaurants en hotels. Na zijn Bouwkundige studie in Groningen werd hij al snel aangenomen bij een toonaangevend architectenbureau. Daar kwam zijn interesse voor interieur en talent voor interieurontwerp tot uiting. Ambitieus als hij is, startte hij reeds in 2013 zijn eigen bedrijf DUIN INTERIOR. Als zelfstandige ervaart hij de ruimte en de vrijheid om zijn visie op interieur verder te ontplooien.

Miquel is een fervent liefhebber van Italiaans en Amerikaans design. Labels als Brabbu en Koket zijn favoriet vanwege de stijlvolle eyecatchers en de chique ‘glance’. Het inspireert hem. Net als zijn bezoeken aan internationale woonbeurzen, zoals als Salone del Mobile in Milaan, Maison & Objet in Parijs en de Design Week in Londen.

De stijl van DUIN INTERIOR is te omvatten als ‘Fine Luxury’ en kenmerkt zich door het gebruik van bijzondere, verfijnde stoffen en hoogwaardige materialen en merken. Om geen concessies te doen aan het perfecte plaatje, werkt hij graag samen met partners die vakwerk leveren en verstand hebben van mooi wonen. Miquel is bovendien zeer vaardig op het gebied van product design.

Een ontwerp van DUIN INTERIOR ontstaat vaak vanuit de intuïtie van Miquel. Zodra hij voet zet binnen een ruimte, heeft hij negen van de tien keer het ontwerp al in zijn hoofd. Opdrachtgevers komen dan ook niet alleen bij Miquel wegens zijn stijl maar tevens vanwege zijn efficiëntie. Omdat het grote plaatje al vrij snel duidelijk is, kan hij de nodige tijd steken in de detaillering binnen de realisatie van het project.

Het werk van DUIN INTERIOR is eveneens geliefd bij de media; luxe woon- en lifestyle magazines alsmede woonbloggers publiceren graag zijn interieurontwerpen.