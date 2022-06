WELKOM BIJ LUC VAN DEN BERG

Bent u op zoek naar inspiratie voor uw nieuwe badkamer? Dan bent u bij Luc aan het goede adres. In onze virtuele showroom laten wij u alvast zien wat er mogelijk is. We nodigen u uit voor een inspirerende reis op onze website en hopen u snel persoonlijk te ontmoeten in onze showroom. Ontwerp alvast digitaal uw eigen badkamer of laat ons uw badkamer ontwerpen. Om ons een idee te geven van uw smaak, kunt u uw eigen inspiratiemap samenstellen.

Deskundig advies

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en weten wat er nodig is om van uw badkamer een wellness beleving te maken. Zij kennen het assortiment en helpen u graag bij het realiseren van uw droombadkamer. Uw smaak en het bedrag dat u wilt investeren vormen daarbij het uitgangspunt.





Beleef Luc live

U komt ogen te kort in onze showroom in Leiden, waar u meer dan 50 badkamers op ware grootte kunt bewonderen. We leiden u – ook zonder afspraak – graag rond en helpen u om de onderdelen bij elkaar te brengen die uw badkamer uniek maken. Want bij Luc bestaat er niet zoiets als een ‘standaard badkamer’.

Zelf monteren?

Geen zin om zelf uw badkamer te plaatsen? Laat onze monteurs uw badkamer netjes en vakkundig installeren. We plaatsen, installeren en betegelen. En, wij zijn pas tevreden als u dat bent!