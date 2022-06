Nordic New bestaat sinds 2000 en we hebben echt passie voor mooi Scandinavisch design, vaak gemaakt van duurzame materialen, mooie vormen en veelal praktische ontwerpen!.

Daarom onze keus voor vooral veel Scandinavisch design in ons grote assortiment.

Wij brengen design interieur merken die duurzaam en goede kwaliteit brengen in hun meubel en verlichting collecties. Onze collectie design merken is opgebouwd met klassiekers als Artek Finland, Kay Bojesen en Fredericia uit Denemarken. Natuurlijk ook moderne merken als Muuto, Hay, Design House Stockholm, Gubi, Asplund Sweden, Menu, Northern of Normann Copenhagen. Maar ook kleinere labels met mooie en duurzame producten als Frama Denemarken, Tala verlichting uit Engeland, huisparfum van Skandinavisk, huis parfum van Esteban Frankrijk, Nedre Foss uit Noorwegen.

Ook zijn wij officieel dealer van Tom Dixon uit het verenigd koninkrijk en past met zijn meubels en verlichting goed tussen het Scandinavische design.