Heeft u woon- of (ver)bouwwensen, maar weet u niet goed hoe die kunnen worden verwezenlijkt? Wilt u uw huis uitbreiden, renoveren, verbouwen of opnieuw indelen? En bent u daarbij op zoek naar advies op zowel ruimtelijk als technisch vlak? Dan bent u bij Lumen aan het goede adres! Lumen werkt graag direct samen met de klant, zodat er unieke en op maat gemaakte ontwerpen ontstaan. Lumen gelooft in een architectuur die gebaseerd is op dagelijks gebruik, die gemaakt is van eenvoudige en duurzame materialen en die alle ruimte geeft aan daglicht. Lumen is opgericht door ir. Simone Bijlard en is gevestigd te Amsterdam.