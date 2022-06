Vraag een kind om een huis te tekenen en je krijgt een tekening van de buitenkant. Dat perspectief houd je een leven lang. Als je aan een mooi huis denkt, zie je de de buitenkant voor je. Gevels en dak, ramen en deuren, materialen en kleuren.

Voor we over de buitenkant beginnen, vraag ik eerst naar andere zaken. Hoe zien je dagen eruit, wat verwacht je van de toekomst? Waar geniet je van, hoe kom je tot rust, wat is voor jou ‘echt thuiskomen’? Ik wil namelijk eerst goed begrijpen hoe je in het leven staat. Om de plattegrond te tekenen die jou gelukkig maakt. Als dat staat, komt de schil eromheen… het gevelbeeld van je dromen.

Kenmerkend voor mijn werk. Leefomgevingen afgestemd op de bewoners. Originele oplossingen, vaak als centrale eyecatcher. Doordachte positionering op het kavel, voor het fijnste lichtinval en de mooiste uitzichten. Evenwichtige vlakverdelingen, strakke lijnen, innovatieve materialen.