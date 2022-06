De wensen van toekomstige gebruikers zijn voor ons zeer belangrijk. Vooral voor particulieren is het van belang dat zij vanaf het begin bij (ver) bouwplannen goed worden begeleid. Door onze persoonlijke aandacht en begeleiding bespaart u tijd en geld en maken wij samen een woning waarin u zich goed zal voelen.

Als bureau hebben wij geen vaste stijl, elk project is uniek. De opdrachtgever geeft aan welk stijl ze mooi vinden, hoe ze het huis en tuin zouden willen gebruiken en wat hun budget is. Binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan begint de architect met de 1e schetsen. Door regelmatig de schetsen met de opdrachtgever te bespreken, wordt samen het woonhuis ontworpen en vorm gegeven.

Snellen architectenbureau is Marianne Snellen. Ons bureau is gevestigd in Amsterdam. Wij hebben een netwerk van gespecialiseerde bedrijven waar wij mee samenwerken. Marianne Snellen is zeer ervaren in woningbouw, zelfbouwkavels van kleine tot grote woonhuizen. Lid van de BNA.

Daarnaast heeft Marianne Snellen zich gespecialiseerd in het bouwen, verbouwen, renoveren of aanpassen van woningen of andere woonvormen voor senioren of zorgbehoevenden (gehandicapten).