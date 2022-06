AP-Interieurarchitect is gespecialiseerd in interieurontwerp, interieuradvies en verbouwadvies van publieke ruimtes in goed overleg met de opdrachtgever. Ook interieurontwerp en verbouwadvies voor particuliere woningen behoort tot de mogelijkheden.

Een kerk, een lingeriewinkel, het clubhuis van een hockeyvereniging, een expositie voor Dierenpark Emmen, de verbouw van een tandartspraktijk tot woning, een greep uit de uitgebreide portfolio. Ook interieurontwerp en verbouwadvies voor particuliere woningen behoort tot de portfolio. AP-Interieurarchitect is gevestigd in Assen met als werkgebied Nederland en met name de noordelijke provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel.