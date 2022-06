Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen van bijzondere interieurs.

De opdrachten variëren van het verbouwen en inrichten van particuliere woonhuizen tot het inrichten van showrooms, winkels en kantoren. Ook in de zorgsector zijn we al jaren werkzaam.

Onze uitdaging is altijd om uit te gaan van de wensen van de opdrachtgever en deze te vertalen naar een uniek ontwerp, van inventarisatie tot schets en van vergunningaanvraag tot realisatie. Of het nu gaat om particuliere woonhuizen, showrooms, winkels, kantoren of projecten in de zorgsector. Dit ontwerp wordt vaak gecompleteerd met unieke meubelontwerpen.

Filosofie in praktijk

Een belangrijk item in onze ontwerpen is het verbinden van het binnen met het buiten. Door ruimtes van binnenuit door te laten lopen naar buiten, worden deze optisch vergroot.

Zo voelen zelf kleinere ruimtes groots aan. De grenzen kunnen ook letterlijk worden verlegd door verbouwingen, zowel intern als extern.