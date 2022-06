Interieurontwerp en styling woonkamer in Zuid Holland.

Interieurontwerp voor kantoor Post & Co - Maritieme Aansprakelijkheid en Logistieke verzekeringen.

MISHMASH is een galerie, interieur-ontwerpstudio en werkplaats ineen. Opgericht in 1991 en sinds 2003 gevestigd in hartje Rotterdam. Op een klein oppervlak worden kunst, design en ambacht samengebracht en wordt samengewerkt met professionals uit verschillende disciplines. Een samenwerking van Henk Bezemer en Frank van Oosten. Mishmash ontwerpt interieurs voor horeca, kantoor en particulieren. Ervaren vernieuwers. Creatief en gedreven. Mishmash werkt ook samen met andere kunstenaars en ontwerpers, brengt waar mogelijk kunst en interieur bij elkaar en houdt ervan stijlen te mixen.