Wie is Coming Kids?

Coming Kids is een Nederlands bedrijf dat meubelen ontwerpt en produceert voor de kinderkamer. De collectie bestaat uit meubelen voor de baby-, peuter– en juniorkamers en bijpassende accessoires zoals overtrekjes, klamboes, sierkussens, maar ook lampen. De meubelen worden conform de laatste veiligheidsnormen geproduceerd.

Waar kan ik het kopen

Coming Kids is geen winkel, Coming Kids is de fabrikant. De collectie Coming Kids is verkrijgbaar via onze dealers. Zij geven u graag meer informatie over bijvoorbeeld prijzen, eigenschappen van de meubelen en onze snelle levertijden. Check snel de pagina "winkels", voor een winkel bij u in de buurt. Zie: www.comingkids.nl.