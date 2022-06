INZIGHT is een (interieur)architectenbureau, gevestigd in Utrecht, dat zich voornamelijk richt op architectuur- en interieur projecten in de zorg, werkomgevingen en retail. Dit voor zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie. De gebruiker en daarmee het interieur is daarbij altijd startpunt voor iedere opgave. Ontwerpen van binnenuit noemen wij dit.

Interieur+dementie, ook wel I+D, is onderdeel van INZIGHT en richt zich met name op de huisvesting voor en ouderen in het algemeen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Vanuit het uitgevoerde onderzoek 'ruimte voor vergetelheid' is een onderscheidende visie ontstaan waarbij (wetenschappelijk)onderzoek wordt vertaald in ontwerpen waarbij het gebouw en/ of interieur onderdeel vormt van de zorg(visie). Een gebouw draagt bij aan het welbevinden en de zelfredzaamheid van de gebruiker en zorgt voor een lagere zorgdruk en zelfs lagere medicatie.